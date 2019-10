L’arresto ieri sera da parte dei carabinieri di La Maddalena.

Ieri, nella tarda serata, i carabinieri della Stazione di La Maddalena, nel corso di un pianificato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di stupefacenti, hanno arrestato il conducente di un’autovettura fermata appena sbarcata dal traghetto proveniente da Palau.

Nel corso del controllo, infatti, i militari, insospettiti dal comportamento degli occupanti, hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo rinvenendo, nel cruscotto, una busta contenente circa 150 grammi di marijuana, oltre ad altri sacchettini idonei al confezionamento e al successivo smercio della sostanza. Il conducente, proprietario del mezzo, un giovane maddalenino, è stato tratto in arresto.

Il passeggero, un coetaneo anche lui dell’isola, è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel reato di detenzione ai fini dello spaccio. Entrambi, che non hanno precedenti penali, sono a disposizione della Procura di Tempio Pausania.

(Visited 264 times, 271 visits today)