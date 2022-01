Investimenti finanziari: la costruzione del portafogli passa per la diversificazione

I risparmi delle famiglie italiane hanno superato i 1.800 miliardi di euro secondo la Banca d’Italia, un cifra enorme simile a quella del PIL del nostro Paese. Eppure, mentre le imprese possono gestire le giacenze in modo efficiente, i depositi inattivi delle famiglie sono fortemente esposti all’erosione dovuta all’inflazione alta degli ultimi anni.

Dopo il +3,9% registrato a dicembre 2021, l’anno scorso si è chiuso con un aumento dei prezzi dell1,9%, il più alto dal 2012, con previsioni di un incremento dell’inflazione del 3% nel 2022. Questa situazione rischia di colpire pesantemente i risparmi degli italiani, con una potenziale perdita di valore di 55 miliardi soltanto nel 2022, rendendo evidente l’importanza di investire i risparmi per proteggerli da tali livelli inflattivi.

Tuttavia, sono pochi gli strumenti convenzionali in grado di offrire rendimenti potenziali superiori all’inflazione, considerando che titoli di Stato, conti deposito e buoni fruttiferi forniscono un interesse medio di appena l’1-1,5%. L’unica soluzione rimangono gli investimenti finanziari, per costruire un portafoglio sostenibile e resiliente attraverso un’accurata gestione del rischio, puntando su un approccio prudente e strategie efficaci come la diversificazione, il money management e l’asset allocation.

Come investire in modo prudente e diversificato

Come approfondito nella guida su come investire 30.000 euro degli esperti di Finaria, importante sito web d’informazione su investimenti, trading e finanza, quando si hanno a disposizione risparmi di un certo importo è possibile approcciarsi in modo consapevole agli investimenti. In particolare, più alta è la somma che si può investire maggiore è la capacità di diversificazione e protezione del capitale dai rischi degli investimenti.

La prima cosa da fare in questa circostanza è valutare tutte le opzioni disponibili con attenzione, dagli strumenti a basso rischio come bond pubblici, depositi vincolati e buoni fruttiferi postali, fino alle operazioni con un rischio più elevato come aprire un’attività, investire in startup o progetti di crowdfunding, acquistare immobili da affittare, oppure comprare oro, gioielli e oggetti di valore.

Ogni soluzione presenta un determinato rapporto tra rischi e rendimenti, un aspetto da analizzare in maniera accurata in base agli obiettivi da perseguire e al proprio profilo di rischio. Ad ogni modo, molti risparmiatori oggi preferiscono investire in borsa, sia nel mercato azionario sia in strumenti più volatili come il trading online e le cripto-attività, come rilevato dal VII rapporto sulle scelte di investimenti delle famiglie italiane realizzato dalla Consob.

Gli investimenti online sui mercati finanziari, infatti, consentono di creare un portafoglio diversificato e bilanciato, offrendo soluzioni adatte ad ogni esigenza e importanti opportunità per tutelare il capitale dall’inflazione e ricercare un rendimento interessante. Ovviamente, i più competenti e informati possono investire in modo autonomo, altrimenti è possibile scegliere un approccio più passivo, ad esempio rivolgendosi a un consulente finanziario, oppure investendo in fondi e ETF ben strutturati con un grado di rischio allineato con le proprie necessità.

Perché è importante investire bene i risparmi?

Investire i risparmi non solo consente di tentare di ottenere un rendimento intrigante, ma allo stesso tempo aiuta a preservare i soldi messi da parte evitando che l’inflazione ne riduca il valore reale. D’altronde, nonostante le ultime crisi finanziarie, basta osservare i grafici per notare come negli ultimi 12 anni l’FTSE Mib di Borsa Italiana sia cresciuto di oltre il 34%, mentre lo S&P 500 della Borsa di New York sia aumentato del 92% dal 2017 ad oggi.

Ma cosa significa tutto ciò? Semplice, chi ha investito in ETF o fondi che replicano l’andamento del mercato azionario ha ottenuto rendimenti ben più elevati rispetto all’inflazione, a dispetto di rischi moderati che si riducono progressivamente quando si investe con orizzonti temporali di lungo termine. Con un rischio più elevato le ricompense sarebbero state ancora maggiori, infatti un capitale investito 20 anni fa in azioni tech oggi sarebbe cresciuto di oltre 6 volte.

Per questo motivo è importante approcciarsi in modo corretto agli investimenti finanziari, imparando prima di tutto come gestire il rischio tramite la diversificazione, l’informazione e una strategia incentrata sul lungo termine. Si tratta delle basi per operare sui mercati anche in modo indipendente e coscienzioso, in seguito ognuno può scegliere liberamente quale tipo di rischio assumersi in base alla propria età, al capitale a disposizione e ai risultati che vuole cercare di ottenere in un determinato lasso di tempo.

Basta non lasciare i risparmi sul conto corrente, dove l’inflazione esercita un’azione erosiva che anno dopo anno diminuisce il valore dei soldi faticosamente messi via nel tempo. Al contrario, è necessario approfittare delle opportunità offerte dagli investimenti online, una soluzione accessibile attraverso la quale chiunque oggi può gestire da solo i propri risparmi, stabilendo quale strategia seguire a seconda del rendimento atteso e di un livello di rischio accettabile e sostenibile.