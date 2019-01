I biglietti vincenti della Sardegna della Lotteria Italia.

Poco fortunati i biglietti della Lotteria Italia venduti in Sardegna. La dea bendata, infatti, si è fermata solamente in due città a quanto pare, ovvero Sassari e Riola Sardo in provincia di Oristano. Nel capoluogo di provincia è stato staccato, infatti, il biglietto M 239686, al cui possessore sarà destinato un premio di prima categoria da 50 mila euro. Un po’ meno fortunato, ma comunque vincente quello venduto, invece, a Riola Sardo, il B186202, biglietto estratto nell’elenco dei premi di terza categoria da 25 mila euro.

I premi più importanti sono andati, invece, nell’area di Napoli e Salerno, dove sono stati staccati ben tre dei cinque biglietti più ricchi. Il denaro raccolto nel 2018 ammonta a 43 milioni di euro per un totale di 8,6 milioni di biglietti staccati. E’ stato il Lazio la regione in cui se n’è venduti maggiormente (ben 1.640.600, di cui 1.278.020 solo nella Provincia di Roma), seguito da Lombardia (1.464.290) ed Emilia Romagna (830.220). Il valore complessivo dei montepremi è stato di oltre 28 milioni di euro.

