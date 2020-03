Mazzata su Tirrenia: aiuti illegali, deve ridare indietro 15 milioni di euro

La decisione della Commissione europea.

E’ arrivato il giudizio sulle misure attuate dallo Stato italiano a favore della compagnia Tirrenia.

Sono 15 i milioni di euro che la compagnia dovrà ritornare all’Italia in quanto ritenuti aiuti di Stato e quindi illegali. La decisione riguarda comunque solo la vecchia compagnia Tirrenia in liquidazione, e non il suo acquirente, la Compagnia Italiana di Navigazione.

Si tratta della proroga di un anno all’aiuto di salvataggio, di alcune esenzioni fiscali e di alcuni fondi utilizzati per la ristrutturazione delle navi. Secondo la Commissione europea questi aiuti avrebbero favorito la compagnia a discapito della libera concorrenza.

Legali invece le compensazioni degli obblighi di pubblico servizio.

(Visited 937 times, 944 visits today)