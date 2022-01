La manifestazione dei lavoratori di Air Italy.

Nuova manifestazione a Olbia dei lavoratori Air Italy. Dopo aver ricevuto anche il messaggio di vicinanza di Papa Francesco gli ex dipendenti della compagna sono pronti a scendere in piazza domani, 21 gennaio.

La manifestazione si terrà dalle 10 alle 13 in piazza Terranova Pausania, e chiederà a gran voce la ripresa del tavolo interministeriale di crisi in sospeso e ricordare che i lavoratori sono e restano un problema irrisolto cui non è stata data alcuna risposta, se non le lettere di licenziamento.