Le ultime proposte di lavoro.

Di seguito alcuni degli ultimi annunci di lavoro per la stagione estiva in Gallura. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, bakeca.it

Ricerchiamo per ristorante di Olbia un cameriere di sala con un minimo di esperienza nel settore, giovane e dinamico, disponibile da subito per i prossimi mesi di stagione. No alloggio.

Se interessati e rispondenti ai requisiti sopra citati mandare CV all’ indirizzo iduellantilavoro@gmail.com

Randstad Italia ricerca per importante azienda addetti vendita supermercato per il mese di agosto. Inviare il cv a:sassari.viatempio@randstad.it

Cercasi CHEF DE RANG a PALAU (SS). PER CANDIDARSI:

Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:

selezione.sardegna@meggroup.it

Si cerca per stagione estiva CAMERIERE DI SALA, Ristorante La Maddalena

Vitto e alloggio, tel 3381196630

Per stagione estiva in bar/risto, situato in rinomata località turistica, si ricerca ragazza ottima presenza e sveglia per servizio ai tavoli, si offre vitto, alloggio e stipendio adeguato. se interessati inviare curriculum con foto a:

codacav@gmail.com

Cercasi capo partita per ristorante a San Teodoro. disponibilità di vitto e alloggio. per candidarsi inviare curriculum a curriculummetropizzeria@gmail.com

Cerchiamo due camerieri per la stagione a partire dal 15 luglio al 31 di agosto a Porto San Paolo presso il ristorante pizzeria M’AMA. Chiamare il 3287495522

