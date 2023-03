Pais critica la fusione degli aeroporti: “Nessun confronto con noi”

Geasar e Sogeaal si sposano, ma il presidente Pais si indigna perché la Regione non è stata inviata al matrimonio tra gli aeroporti di Olbia e Alghero. Si fondono le società di gestione degli aeroporti Costa Smeralda e Riviera del corallo. E puntano alla conquista della Sogaer e dell’aeroporto di Cagliari. “La Regione non può essere vista ‘solo’ come utile per richiedere finanziamenti e la Sardegna non è una colonia“, attacca il presidente del Consiglio regionale. Michele Pais si lamenta per il mancato coinvolgimento del territorio. Di diverso avviso invece le reazioni di Cisl e Uil che esultano per la nascita della “Nord Sardegna aeroporti“.

La reazione di Michele Pais

“Apprendo la notizia della fusione per incorporazione della Sogeal da parte della Geasar – commenta Michele Pais -. Senza entrare nel merito dell’operazione, che non conosco. Rilevo proprio nella assenza di condivisione e scambio di informazioni con il tessuto sociale e istituzionale, prime fra tutte le Istituzioni regionali, l’elemento di debolezza“. Il presidente del Consiglio regionale si lamenta per il mancato coinvolgimento della Regione. “Gli aeroporti, soprattutto in un’isola quale è la Sardegna, sono infrastrutture strategiche rispetto alle quali è indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Per tale ragione sarebbe stato auspicabile una decisione maggiormente partecipata della Regione. Che è sempre intervenuta per sostenere gli investimenti negli scali e le politiche di sviluppo. Nell’ottica di una soluzione condivisa riguardo la programmazione dei trasporti e dei flussi turistici della Sardegna, che investono anche profili occupazionali da difendere”

“Ritengo assolutamente opportuno un confronto con i vertici delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia – conclude -. Utile all’opportuno approfondimento di un tema fondamentale per l’intera Sardegna”.

Esulta la Fit Cisl

“La fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero in unico soggetto è un’ottima notizia, da noi auspicata da tempo”. Questo il commento dei segretari regionali della Fit Cisl, Ignazio Lai e Michele Palenzona. “Questa operazione tra Geasar e Sogeaal non può che rafforzare l’intero sistema del trasporto aereo del Nord Sardegna, in attesa degli sviluppi sulla società unica regionale”.

Ok anche dalla Uitrasporti

“La notizia della fusione delle società di gestione dell’aeroporto Costa Smeralda e dell’aeroporto di Alghero non ci sorprende. Vista l’intenzione di F2i di volersi espandere in tutti gli scali sardi”. Così commentano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca, e la segretaria regionale, Elisabetta Manca. “Riteniamo che l’operazione di integrazione fra Geasar e Sogeaal possa rafforzare il sistema aeroportuale del Nord Sardegna. E garantire non solo la crescita di entrambi gli scali in termini di passeggeri e investimenti. Ma anche un maggiore sviluppo economico e occupazionale in tutto il territorio del Centro Nord Sardegna. Come organizzazione sindacale vigileremo affinchè la fusione delle due società a favore della creazione di Nord Sardegna aeroporti venga effettuata nella piena tutela dei lavoratori delle due realtà industriali. E nel rispetto delle specificità e potenzialità di ogni singolo aeroporto”.

