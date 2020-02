Declassato il rating di lungo periodo.

Una settimana nera sul fronte del lavoro per Olbia, la Gallura e la Sardegna. Peggio di così, e non è una frase retorica, non sarebbe potuta andare. Dopo la messa in liquidazione di Air Italy, con il conseguente licenziamento, notizia di ieri, di tutti i 1500 dipendenti, la cassa integrazione per gli ex dipendenti Auchan, si rischia un nuovo fronte per l’occupazione.

La compagnia di navigazione Moby, del gruppo Onorato, ha ricevuto una valutazione negativa riguardo alla sua possibile tenuta finanziaria. L’agenzia Standard & Poor’s ha, infatti, ulteriormente declassato il rating a lungo termine, che pregiudica la possibilità di indebitamento per l’azienda e può mettere a rischio i rapporti con i fornitori.

Sul lungo periodo la valutazione effettuata da S&P passa da CCC a SD, che significa defalut selettivo, indice che alcune obbligazioni non siano state rimborsate. Contemporaneamente la valutazione del debito senior è stata portata da CCC a D.

La decisione è conseguenza dell’accordo tra Moby e un gruppo di obbligazionisti e della richiesta di sospensione dei termini proposta ai finanziatori del gruppo. Moby avrebbe, infatti, deciso di differire i pagamenti di 300 milioni di obbligazioni in scadenza nel 2023, di 200 milioni di prestiti a termini e di 60 milioni sulle linee di credito revolving in scadenza il prossimo anno.

(Visited 310 times, 310 visits today)