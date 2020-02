Completati i lavori.

“Abbiamo ultimato i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Roma, nel tratto che va dall’ex ponte di ferro al cimitero e oggi sono iniziati i lavori della nuova segnaletica orizzontale – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. L’intervento effettuato è sperimentale, realizzato per la prima volta in Sardegna. L’asfalto è stato ottenuto dalla lavorazione di gomme usate: questo procedimento porta benefici all’ambiente, fa risparmiare e contrasta l’inquinamento acustico grazie al materiale fonoassorbente ottenuto”.

Lo spessore dello strato di asfalto di usura è di 4 centimetri. Ripristinati inoltre gli strati di sottofondo delle parti ammalorate. Lo sviluppo in lunghezza dell’intervento è di circa 1 chilometro per una superficie di 8.900 metri quadrati.

L’intervento è di grande rilevanza, in quanto via Roma costituisce una delle strade più importanti e più trafficate di Olbia. Collega il centro cittadino con la statale 125 Orientale Sarda, con la S.S. 131 Dcn (principale arteria di collegamento tra la Gallura e il resto della Sardegna), con la S.S. 199 Olbia-Sassari.

Connette inoltre la città con l’aeroporto Costa Smeralda, con il porto turistico Marina di Olbia e con il neonato ospedale Mater Olbia. Nella via sono presenti numerose attività commerciali e la chiesa della Sacra Famiglia. Da via Roma si accede a diversi centri commerciali e alle splendide spiagge e da queste si arriva in centro città.

