Reddito di cittadinanza, i numeri della Gallura e gli importi

Sono oltre 2.800 le domande accolte in Gallura.

L’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza dell’inps ha pubblicato i dati aggiornati al 7 gennaio relativi al reddito di cittadinanza Sardegna e in Gallura. Nella regione sono 67.209 le domande presentate e 46.638 quelle accolte.

Per quanto riguarda la Gallura (Olbia-Tempio) le domande presentate per il reddito o pensione di cittadinanza sono state 4.557, quelle accolte 2.893 di cui 132 domande decadute, quelle respinte sono 1304 e 360 ancora in lavorazione. L’importo medio del sussidio è di 494,10, inferiore alla media regionale di 501,92 e alla media italiana di 531,73.

