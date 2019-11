I saldi invernali il 4 gennaio in Sardegna.

Sembra impossibile, abbiamo appena iniziato a mettere il cappotto, il Black Friday sarà la prossima settimana e si parla già di saldi invernali. È stata ufficializzata la data in cui prenderanno avvio in Sardegna, Sassari e Gallura compresa, quindi. È il 4 gennaio.

In pratica, il primo weekend dopo Capodanno. Dureranno come sempre 60 giorni e secondo Confcommercio ognuno di noi spenderà circa 100 euro per rinnovare il proprio abbigliamento.

