Le priorità del sindaco di Olbia Nizzi.

Per un sindaco uscente come Settimo Nizzi parlare dei primi cento giorni può sembrare un azzardo, avendo guidato in questi ultimi cinque anni Olbia. Eppure una riconferma, in molti casi, può rappresentare un ulteriore slancio per l’azione amministrativa.

Il primo cittadino, infatti, ha fatto sapere di avere numerosi progetti per la città, realizzabili nei prossimi primi 100 giorni. “Noi faremo tantissime cose che abbiamo anche appaltato e in via pubblicazione – ha dichiarato Nizzi -. Si tratta di moltissime cose, quindi sono tante le azioni messe in essere”. Tra i tanti progetti appaltati compare quello del ripristino dell’ex campo nomadi di Sa Coroncedda. In questi giorni, infatti, è in corso la gara per l’appalto sul servizio di smaltimento della “bomba ecologica“ sviluppatasi nel terreno. Là nascerà un parco pluviale del costo complessivo di 1 milione di euro, mentre il primo lotto, ovvero quello riguardante lo smaltimento dei rifiuti costerà 600mila euro.

Le priorità di Nizzi.

Tra i numerosi progetti figura anche quello del recupero dell’ex albergo delle Ferrovie, dove il Comune si è recentemente aggiudicato l’asta e fa parte di un piano di recupero del quartiere San Simplicio. Si tratta di un progetto che potrebbe diventare presto realtà perché rientra nel finanziamento ministeriale di 18 milioni.

Nizzi non manca di lanciare una piccola stoccata al suo avversario all’appuntamento elettorale di domenica 10 e lunedì 11 ottobre, Augusto Navone. “Non ho visto nessun progetto del mio avversario politico, mi dispiace ma hanno parlato che vogliono ascoltare e parlare, perciò se avessimo potuto leggere dei progetti concreti avremmo potuto dire qualcosa”, ha concludo Nizzi.