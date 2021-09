Le proposte nel programma del candidato sindaco di Olbia Nizzi.

In tema di sicurezza, oltre alle altre proposte per la salvaguardia del rischio idrogeologico delle quali abbiamo già parlato, confrontandole con le proposte fatte dal candidato avversario Augusto Navone, il programma del sindaco uscente Settimo Nizzi, in cerca della riconferma al prossimo appuntamento elettorale di Olbia di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, propone la realizzazione di una galleria, sulla falsa riga di quella già realizzata a Genova, di cui avrà anche le stesse dimensioni. Sono previste inoltre delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche.

La sanità olbiese presenta falle che Nizzi prevede di colmare con il prossimo mandato. Per il sindaco uscente occorre poi rivedere PUC e PUL, oltre che effettuare una variante al PAI, anche in funzione di un’incentivazione dello sviluppo turistico. Al Piano Strategico Olbia Città d’Europa del 2007 è seguito l’ITI, intervento Territoriale Integrato del 2017. Il programma elettorale prevede una rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione sociale, artistica e culturale della città. Nell’Agenda Urbana del 2030 sono contenuti i sette temi per lo sviluppo della città: sicurezza, smart, innovazione digitale, sociale e solidale, green, istruzione, lavoro, cooperazione. La cultura d’impresa è volta all’occupazione e all’inclusione sociale, attraverso sostegni economici e opportunità di lavoro.

Tra i progetti portati avanti, in questi anni, Nizzi ricorda la chiusura e lo spostamento del campo rom, contenente duecento cinquanta persone a Sa Piana Manna. Per gli animali domestici verranno allestite aree giochi, un canile ed un cimitero per gli animali.

La creazione di un teatro al centro della città, dove c’era il cinema Astra, la creazione di un Polo culturale del Nord Sardegna, la costituzione del Polo Universitario di Olbia insieme ad enti del territorio quali l’UNISS, l’Aspo, il Cipnes Gallura, l’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, la Sinergest Geasar e l’Istituto Mediterraneo rappresentano i punti chiave del programma elettorale sul tema cultura. E’ importante ricordare che la città di Olbia ha partecipato al bando MIUR con il corso di laurea in Economia e Management del Turismo, ottenendo il titolo di Dipartimento di Eccellenza 2018-2022.

La transizione verde e digitale permette un salto di qualità nella vita quotidiana, dal lavoro alla sicurezza, dal tempo libero all’accesso dei servizi. La ZTL, l’attenzione al centro storico, lo skate park, le colonne di ricarica delle auto elettriche, le modifiche al Parco Mario Cervo e via Imperia, hanno portato a dei notevoli miglioramenti.

Sul tema dello sport, nel programma elettorale si ricorda la creazione del nuovo palazzetto, il cui costo di realizzazione è stato pari a 13 milioni di euro, oltre che i vari eventi a carattere nazionale ed internazionale svoltisi in città, dalla tappa del Giro d’Italia nel 2017, sino al mondiale di Aquabike, tenutosi solo pochi giorni fa.