Le priorità di Olbia Democratica per la città.

La lista Olbia Democratica si candida ad amministrare la città nella Grande Coalizione per Augusto Navone sindaco, con la quale condivide obiettivi e contenuti e il metodo del dialogo aperto e costante con la nostra comunità. Olbia Democratica è una lista civica, in cui sono presenti, oltre persone con esperienza amministrativa candidati e candidate che provengono dal mondo del lavoro e dell’associazionismo sociale, culturale e sportivo.

Le priorità.

Rischio idrogeologico. Apertura immediata dei cantieri per gli interventi di mitigazione del rischio che mettano in sicurezza la città.



Tutela ambientale. L’attenzione per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del territorio, sono le nuove basi della pianificazione dello sviluppo economico sostenibile.



Territorio e quartieri. I bisogni manifestati dai cittadini devono essere al centro dell’azione amministrativa dell’Ente. Per questo – anche in applicazione dello Statuto comunale – intendiamo promuovere un fecondo protagonismo dei comitati di quartiere, delle frazioni e dell’agro.

Scuola. Laboratorio di crescita, formazione, luogo di animazione sociale. L’Ente comunale deve sostenere le autonomie scolastiche favorendo l’incontro tra domanda e offerta nel sistema lavoro, e tra scuole e servizi sanitari per la piena inclusione degli studenti disabili. Un’amministrazione deve aiutare gli istituti scolastici a intercettare risorse comunitarie offrendo un supporto tecnico.



Politiche sociali e diritto alla salute. Promozione di politiche per il diritto alla salute intesa come “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale”, secondo il dettato dell’OMS. In questa chiave intendiamo promuovere la creazione di un team dedicato al disagio giovanile, l’istituzione degli educatori di strada e del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. E in generale sostenere tutte le forme di cooperazione tra gli enti (ATS, sistema scolastico, provincia, servizi socio-sanitari) attraverso lo strumento dei PLUS, con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità. E inoltre operare affinché tutti i cittadini possano avere accesso rapidamente alle cure domiciliari e ospedaliere, in un’ottica di integrazione tra pubblico e privato.



Imprese. Sostegno all’imprenditoria e supporto alle partite IVA, incentivazione della rete di filiera, sia negli interventi turistici, sia nelle dinamiche del mercato locale. Collaborazione con le associazioni di categoria.

Sport, cultura, associazioni di volontariato. Lo sport, la cultura e il volontariato di assistenza solidale sono veicoli di valori importanti per la crescita e l’inclusione in particolare dei ragazzi. Olbia Democratica intende valorizzare e sostenere le associazioni sia laiche sia quelle legate a parrocchie e oratori.



Accoglienza e integrazione. È la naturale vocazione della comunità olbiese, ma va inteso anche come componente dello sviluppo economico e delle attività produttive della città. L’incremento della popolazione attiva aumenta il gettito fiscale.



Animali. Istituzione del garante dei diritti degli animali sia da compagnia, sia da reddito. Potenziamento degli organismi di controllo e convenzioni con i veterinari privati per le campagne di sterilizzazione non solo dei cani e dei gatti randagi, ma anche di quelli di proprietà.

