Iodice e le elezioni comunali a Olbia.

Si arriva al rush finale delle candidature a sindaco di Olbia, con due soli nomi: Augusto Navone e Settimo Nizzi. Uccio Iodice, uscito a maggio scorso dalla Grande Coalizione dello stesso Navone, con il suo Movimento Civico di Olbia, ha infatti rinunciato a candidarsi come sindaco, creando di fatto un terzo polo, come aveva in prima battuta preannunciato.

Le motivazioni le spiega lo stesso Iodice. “La lista era pronta, eravamo pronti, ma come tutti sanno sono padre e quando venti giorni fa mio figlio di otto anni che passa ogni anno i mesi estivi con me, mi ha chiesto di ripartire insieme a lui, accettando di trasferirmi vicino a Brescia, ho fatto una scelta personale, dettata dal mio amore per lui”, chiarisce.

Iodice a lungo ha fatto la spola tra Olbia e la Lombardia, dove appunto si trova il figlio piccolo. Ed avrebbe potuto continuare a farla, se avesse deciso di candidarsi, in quanto sarebbe stato quasi matematicamente stato eletto in Consiglio comunale. Ma ha scelto la famiglia ed ha deciso di fare un passo indietro, dando comunque l’opportunità ai suoi aspiranti candidati di entrare nelle correranno per le comunali olbiesi 2021.

Facendo anche pace con Nizzi, con cui non si era trovato più d’accordo subito dopo le scorse elezioni comunali. “Ho avuto un incontro chiarificatore con Settimo, mettendo da parte il passato e ragionando per il futuro. Abbiamo recuperato il nostro rapporto di uomini e come ho sempre detto, si può fare politica anche senza essere tesserati con nessun partito. Mantengo peraltro un ottimo rapporto anche con Augusto Navone e continuerò ad interessarmi della mia città, pur essendo lontano”, conclude Iodice.

