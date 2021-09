Le elezioni comunali di Olbia.

Entra nel vivo la campagna elettorale per le comunali di Olbia. Sarà una sfida a due quella tra il candidato e sindaco uscente Settimo Nizzi, alla guida della coalizione di centrodestra, e Augusto Navone in testa alla Grande Coalizione. Il terzo sfidante Uccio Iodice, infatti, è uscito di scena e non si presenterà per le elezioni in programma il prossimo 11 e 12 ottobre.

Il deposito delle liste

Questa mattina era l’ultimo giorno per depositare le liste a sostegno dei candidati sindaco. Tanti i nomi in lizza per quella che si preannuncia una campagna elettorale tra Navone e Nizzi.

La campagna elettorale di Navone.

Fino a questo momento il primo aspirante cittadino si è focalizzato sulla tutela ambientale e sostenibile, facendone uno dei cavalli di battaglia. Non è mancata nemmeno la questione irrisolta del rischio idrogeologico e dei singoli quartieri.

I temi proposti da Nizzi.

Nizzi ha incentrato, invece, la sua campagna elettorale cercando di non curarsi delle polemiche. Ha presentato un piano per la risoluzione del rischio idrogeologico, con la variante del Pai, e ha programmato diversi interventi sui quartieri di Olbia.

