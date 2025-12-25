Quali supermercati restano aperti il giorno di Santo Stefano a Olbia

I supermercati che resteranno aperti a Olbia a Santo Stefano.

Diversi supermercati di Olbia rimarranno chiusi il 26 dicembre, ovvero il giorno di Santo Stefano. Tuttavia, alcuni hanno scelto di rimanere aperti, sia con orario parziale che in orario continuato, dalla mattina alla sera. Ecco i punti vendita che non chiuderanno.

A restare aperti a Santo Stefano saranno pochi supermercati. Molti chiudono, altri seguiranno orari ridotti. Il Super Pan di Piazza Crispi resterà aperto dalle 9 – 14 alle 16 – 20:30, secondo gli orari su Google. Quello di via Barcellona seguirà gli orari dalle 9 alle 13:30.

Resterà chiuso il centro commerciale Olbia Mare con il supermercato Spazio Conad. Hanno deciso di restario chiusi anche gli altri punti vendita della Conad. Chiusi anche gli Eurospin e gli Md della città, mentre secondo gli orari pubblicati su Google Business, restano aperti con differenti orari gli EuroSpar. Anche quest’anno i Dettori hanno deciso di restare chiusi sia a Natale che a Santo Stefano, consentendo ai loro dipendenti di trascorrere le vacanze. Per lo stesso motivo la maggioranza dei supermercati della città hanno scelto di chiudere sia a Natale che a Santo Stefano.





