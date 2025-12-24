Natale 2025, ecco le case addobbate più belle in Gallura

Tante e tutte bellissime, ecco le case più addobbate in Gallura per il Natale 2025

Tra le tante segnalazioni ricevute abbiamo scelto le più belle case tra le tante addobbate in Gallura per il Natale 2025.

Tra queste la casa di via San Severino a Olbia, dove la famiglia Calia si è data da fare per realizzare uno spettacolo di luminarie, pupazzi di neve e Babbi Natale.

Sempre a Olbia, in via Lisbona, c’è una cascata di luci e colori.

In zona Bandinu a Olbia si accende la magia del Natale con le luminarie di una casa in via Lucca, ispirate al ondo Disney.

In via Dublino a Olbia l’allestimento è all’interno del cortile e di un’abitazione privata, ma la famiglia ha voluto condividerlo.

A Olbia, in via Tibaldi, i padroni di casa hanno voluto aggiungere un altro effetto affascinante: l’audio.

Tra le migliori opere natalizie in Gallura c’è Casa Ferrigno a La Maddalena, un appuntamento ormai immancabile per illuminare le feste di fine anno.

