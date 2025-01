La Protezione civile regionale dirama l’allerta per la neve in Gallura e nella Sardegna orientale

Per lunedì 13 gennaio c’è l’allerta: la neve cadrà già durante la notte anche a 600 metri in Gallura e nella Sardegna orientale. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta per le precipitazioni: prima pioggia, poi neve.

L’allerta della Protezione civile

“Il basso Tirreno è interessato da un sistema ciclonico caratterizzato da minimi chiusi sia al suolo che in quota – spiegano dalla Regione -. Sull’Europa centro-settentrionale è invece presente un marcato campo di alta pressione. Tra queste due strutture bariche confluisce aria fredda di origine artica verso il Mediterraneo occidentale. Nel corso della giornata di domani il sistema ciclonico sopra descritto rimarrà stazionario in prossimità della Sicilia determinando avvezione di aria fredda e umida da nord-est sulla Sardegna, con l’ingresso dell’isoterma di -4°C a 850 hpa sui settori orientali dell’Isola”.

Il peggioramento del tempo comincia oggi e domani poterà il bianco sul granito. “A partire dal pomeriggio di oggi (12/01/2024) e fino alla tarda serata di domani (13/01/2024) si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati localmente moderati, sul settore orientale. Le precipitazioni descritte potranno essere a carattere nevoso a partire dagli 800-900 metri nel pomeriggio odierno, in calo di quota fino a 600 metri a partire dalle prime ore di domani. Non si escludono locali sconfinamenti sui settori interni dell’area nord-occidentale”.

