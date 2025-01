Il 9 gennaio dell’85 la grande nevicata arrivò anche in Gallura

Il granito e la macchia mediterranea completamente imbiancati, il 9 gennaio dell’85 la Gallura si svegliò con la grande nevicata. Chi c’era, qualunque età avesse, non potrà mai dimenticare quei momenti. Su tutta Italia arrivò un’ondata di neve, che non risparmiò neanche la Sardegna e le sue coste.

Le immagini della Gallura, celebre per il suo verde il suo azzurro, sembravano un miraggio: un paesaggio da sogno. Una nevicata così copiosa e diffusa non si è più verificata. Nel 2012, però, la neve cadde di nuovo culle zone costiere della Gallura e lo stesso (in tono minore) avvenne nel 2018 e – ancora meno – nel 2019. Ma, come capita per i ricordi del Mundial di Pablito, quella dell’85 resterà stampata in modo indelebile nella memoria di chi l’ha vissuta.

