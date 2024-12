Bonifica dall’amianto, soldi dalla Provincia in Gallura

La Provincia modifica le regole per Olbia-Tempio sulla bonifica dall’amianto

La Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio modifica i tempi per ottenere contributi per la bonifica dall’amianto in Gallura. “La nuova scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata entro le ore 12:00 del 27.02.2025. Per accedere ai contributi deve essere presentata una domanda di ammissione per ogni immobile oggetto di bonifica; l’immobile deve essere ubicato nel territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea OT ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie. Sono disponibili complessivamente € 200.000,00 (duecentomila/00 euro). I contributi saranno assegnati per un importo pari al 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali indicati nel bando e comunque non oltre € 15.000,00, oneri fiscali compresi. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione ad avvenuta conclusione dei lavori e dietro presentazione della documentazione richiesta nel bando”.

“Vengono confermate le novità riguardanti il tetto massimo del contributo, che passa da € 5.000,00 ad € 15.000,00, e la possibilità di considerare tra gli interventi ammissibili anche quelli relativi al ripristino o alla realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell’amianto, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell’amianto in discariche autorizzate, a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui all’allegato alla Deliberazione G.R. n. 46/69 del 25.11.2021”.

I contributi per eliminare l’amianto in Gallura

“Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese per la concessione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti Amianto, la domanda di finanziamento deve essere compilata dal soggetto richiedente in tutte le sue parti esclusivamente nella piattaforma online della Provincia di Sassari, pena la sua inammissibilità. Per l’accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento, effettuato attraverso il sistema SpID o CIE. L’accesso alla piattaforma e le istruzioni per il suo uso sono presenti sul sito internet della Provincia di Sassari all’indirizzo www.provincia.sassari.it. Trattandosi di un tema particolarmente delicato per le sue implicazioni di carattere sanitario ed ambientale, si chiede cortesemente di dare la massima pubblicità all’iniziativa. Il suddetto bando e i relativi allegati sono pubblicati nel sito www.provincia.sassari.it”.

