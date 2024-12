Investita sulle strisce, paura per una donna a Olbia

Incidente in via Mameli a Olbia: una donna investita sulle strisce

Stava attraversando la strada in via Mameli a Olbia ed è stata investita da una Fiat Panda, momenti di paura per una donna. Si trovava sulle strisce pedonali, all’incrocio con via Torino, dove c’è la fermata del pullman. Per cause ancora da chiarire la Panda l’ha colpita, di sicuro chi era alla guida non è stato abbagliato dal sole perché la luce arrivava da dietro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia guidati dal comandante Giovanni Mannoni. La donna investita, di origine straniera, era molto spaventata ma vigile.

