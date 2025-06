Il commissario Asl Gallura nomina i direttori sanitario e amministrativo

Si completa la squadra della direzione aziendale della Asl Gallura: il commissario straordinario, Ottaviano Contu, ha nominato i due direttori. Il direttore sanitario è Pietro Masia mentre quello amministrativo è Michele Baffigo, che resta al suo posto.

“Il dottor Pietro Masia, laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina del lavoro, è stato direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl di Olbia. Dal 2006 ha ricoperto ininterrottamente il ruolo di responsabile del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro, prima per Asl Olbia e Ats Sardegna per quanto riguarda la Zona Nord, e poi per Asl Gallura. Il dottor Michele Baffigo, laurea in Giurisprudenza, ha ricoperto vari incarichi di Direzione in diversi enti pubblici, da ultimo quello di direttore amministrativo della Asl Gallura”.

“Sono due professionisti di grande competenza ed esperienza – spiega il commissario straordinario Contu – che daranno un importante contributo all’azienda e al percorso di riorganizzazione. Auguro loro un buon lavoro. Ringrazio il direttore sanitario uscente, Raffaele De Fazio, per l’attività svolta in questi anni e per la collaborazione offerta in queste prime settimane di insediamento”.

