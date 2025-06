Grande paura per le fiamme e due intossicati in via Petta a Olbia

Un incendio divampato nella veranda del terzo piano ha creato grande paura e due intossicati stanotte in una palazzina di via Petta a Olbia. Sono inagibili, fino a ordine contrario, gli appartamenti del terzo e quarto piano. Le fiamme sono partite dalla terrazza del terzo piano, forse per un corto circuito, e i materiali presenti hanno alimentato il fuoco. Non solo fiamme, ma anche tanto fumo denso che andando verso l’alto ha investito l’appartamento del quarto piano. L’intervento dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena non è stato semplice

Due dei quattro occupanti dell’appartamento al terzo piano in cui è partito il rogo sono rimasti intossicati e trasportati al Pronto soccorso di Olbia. Ma tutti gli abitanti della palazzina – una ventina di persone – sono stati fatti evacuare in piena notte per precauzione. La maggior parte di loro è poi potuta rientrare a casa, ma non chi abita nei due appartamenti del terzo e quarto piano. Le fiamme hanno aggredito gli infissi e il capotto termico, le due abitazioni al momento non sono agibili. Dai primi esami, comunque, non risultano danni strutturali con rischio di crolli.

