Gli eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Dal 3 al 5 Ottobre 2024 ci sarà la festa di San Francesco ad Aglientu. Ecco il programma:

Rally Terra Sarda 2024: con l’arrivo dell’autunno, le strade della Gallura si animano per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori: il Rally Terra Sarda 2024, in programma dal 4 al 6 ottobre. Il dettaglio

Anche quest’anno torna la terza edizione del Festival internazionale organistico “Lucio Tummeacciu” di Arzachena, con la direzione artistica del M° Giulio Gelsomino. Il programma

Sarà Michele Zarrillo ad aprire, sabato 5 ottobre, la Festa patronale di Luras in un live imperdibile. Il programma della festa patronale

La Festa Europea dello street food e della birra sarà in Piazza Cossiga a Golfo Aranci il 5 e 6 ottobre 2024. Il dettaglio dell’evento

Sarà il 6 ottobre l’evento nazionale “Passeggiata in Rosa per la Vita“. In collaborazione con la sezione capofila di Senigallia, volto a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche e a sostenere le donne. Il programma

