A Pittulongu tornano le dune e ci sarà un lungomare in legno

Il progetto per eliminare la strada davanti alla spiaggia di Pittulongu.

Il sogno del nuovo lungomare di Pittulongu diventa realtà. E’ stato approvato definitivamente il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), che include il Piano Particolareggiato di Pittulongu e prevede la riqualificazione della spiaggia La Playa, con la ricreazione delle dune. Per fare ciò si deve eliminare la strada asfaltata di via Tramontana – quella del lungomare – e sostituirla con una passerella in legno.

Questo piano, infatti, prevede interventi di riqualificazione ambientale e la salvaguardia dei sistemi dunali della spiaggia La Playa, un’area di grande valore naturalistico. La strada Via Tramontana, infatti, attraversa una zona che, in origine, faceva parte del sistema dunale. La strada, fungendo da barriera, ha interrotto il naturale flusso dei sedimenti, intrappolandoli e isolandoli dalla spiaggia retrostante, con conseguenze negative per l’ecosistema.

Per ovviare a questo problema, è stata avviata la procedura per la rimozione della via Tramontana. Al suo posto, si prevede la realizzazione di una passerella sopraelevata, accessibile sia a pedoni che a ciclisti. Tale intervento garantirà una migliore fruibilità del litorale e, contemporaneamente, favorirà la rinaturalizzazione del sistema dunale. Con la determinazione n. gen. 5613 del 19 dicembre 2023 è stato dato avvio alla procedura per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per il recupero dei valori ambientali del litorale di Pittulongu.

Il 2024 segna un ulteriore passo avanti con l’affidamento dell’incarico professionale, avvenuto con la determinazione n. gen. 1221 dell’8 maggio 2024, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Paisa’ Architettura del Paesaggio Stignani Associati Srl, l’archeologa Paola Mancini e la geologa Piera Franca Spano.

I lavori per il rischio idrogeologico.

La frazione di Pittulongu e i terreni vicino cambieranno volto anche per salvaguardare l’area dal rischio idrogeologico. A causa del ciclone Cleopatra, nel 2013, anche il quartiere ha subito diversi danni. A seguito di questo tragico evento, il Comune di Olbia ha adottato vari interventi per mettere in sicurezza la città, finanziati tramite l’Accordo di Programma del 2015 per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Nell’ambito di questi lavori, è stato predisposto uno studio per la mitigazione del rischio idraulico. Il progetto prevede l’abbassamento delle quote delle foci dei due principali rii della città. Durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è stata analizzata anche la possibilità di utilizzare le sabbie provenienti dagli scavi per il ripristino del sistema dunale della spiaggia di Pittulongu.

Estensione dell’intervento a Sa Testa.

L’amministrazione comunale ha inoltre ritenuto opportuno estendere l’ambito di intervento del progetto di riqualificazione anche al promontorio di Sa Testa, fino alla zona industriale. Si prevede la creazione di percorsi naturalistici ciclo-pedonali e il recupero di manufatti di archeologia bellica risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Questa decisione è stata formalizzata dalla Giunta Comunale, che ha impartito precise direttive affinché l’intervento di riqualificazione del litorale di Pittulongu sia armonizzato con le opere di mitigazione del rischio idrogeologico in corso. Il provvedimento è stato dichiarato urgente e immediatamente esecutivo, garantendo così l’avvio rapido dei lavori. Questi interventi mirano a tutelare un prezioso ecosistema costiero, migliorandone la fruibilità e valorizzando il patrimonio naturale e storico dell’area.

