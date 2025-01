Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Dopo le festività natalizie, il calendario degli eventi locali tende a rallentare, ma abbiamo scovato delle iniziative interessanti. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Appuntamento con la tradizione da sabato 11 gennaio a domenica 19 gennaio.

Sant’Antonio Abate a Olbia, patrono degli animali e del fuoco, rappresenta la luce che rischiara le tenebre. Il programma nel dettaglio

Il Circo di Fellini, Compagnia Artemis Danza: ideazione, coreografia e regia, scene e luci Monica Casadei

musiche Nino Rota costumi Daniela Usai assistenti alla produzione Mattia Molini e Michelle Atoe

produzione Compagnia Artemis Danza arriva ad Arzachena. Scopri quando

L’Illusione Coniugale di Éric Assous al cinema Olbia: la commedia. L’Illusione Coniugale di Éric Assous traduzione di Giulia Serafini con Rosita Celentano – Attilio Fontana – Stefano Artissunch, regia Stefano Artissunch, produzione Synergie Arte Teatro. L’evento

Continuano gli appuntamenti di Tinte Fosche a Olbia. Sabato 11 gennaio alle 18,30, nella sala de “Il Politecnico Argonauti” avremo un ospite davvero speciale: Sara Bilotti. La scrittrice parlerà del suo nuovissimo romanzo “La punizione”, edito da Harper Collins. Dialogherà con l’autrice Rossella Perra. Il programma

