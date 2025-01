Maltempo, arrivano il vento e la neve sul Limbara e Gennargentu

Maltempo in Sardegna: le previsioni.

L’inverno è alle porte anche in Gallura con le temperature che scenderanno in picchiata, a causa di un ciclone in arrivo dalla penisola scandinava che porterà maltempo in tutta la Sardegna. Ciò sta portando venti forti, ma anche nevicate sopra i 700 metri e sui monti del Limbara e Gennargentu.

LEGGI ANCHE: La grande nevicata dell’85: quarant’anni fa la Gallura si svegliò imbiancata

In particolare, nella notte tra domenica a lunedì sul Limbara, a 700 metri, tornerà la neve così come sul Gennargentu. In tutta la Sardegna la colonnina di mercurio scenderà a 8 gradi in meno e secondo l’ufficio meteorologico dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, nel nord Sardegna ci saranno piogge. Fino a lunedì le raffiche di vento arriveranno tra gli 80 e i 100 chilometri orari.

Come detto ci sarà freddo sopratutto nelle aree più interne e nei rilievi. A Tempio Pausania e comuni limitrofi domenica e lunedì le temperature massime saranno di 4 gradi, mentre le minime scenderanno a 3. A Olbia la colonnina di mercurio scenderà sotto i 10 gradi per la massima. Il calo delle temperature è consistente in quanto nei giorni scorsi le massime si attestavano ai 17-18 gradi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui