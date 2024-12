Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Sino al 31 dicembre 2024, l’aeroporto Olbia-Costa Smeralda ospiterà la mostra artistico-documentale “La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo: tra sogno, magia e realtà“, organizzata dall’associazione culturale Il Leone e le Cornucopie. Il dettaglio

In occasione dell’arrivo del Natale, da Giovedì 6 Dicembre alle 18:00 prenderà avvio presso la Hall Centrale dell’Aeroporto di Olbia, una Rassegna dei classici di Natale dal titolo “Cinema tra le nuvole”, che durerà sino al 28 Dicembre incluso. Le proiezioni

Saranno tre giorni dedicati al volontariato ed alla beneficenza nell’associazione Casa Silvia, presso la sede in via Bazzoni Sircana a Olbia. Gli orari della mostra

Concerto di Natale (patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia), in beneficenza in favore della O.D.V CASA SILVIA, della Banda Musicale “Felicino Mibelli”, diretta dal M° De Marco Emiliano, che si terrà sabato 14 dicembre. Il dettaglio

Pulci D’acqua – Mercatino Creativo e dell’usato sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 10:00 alle 17:00. Il programma

Il comitato dei fedeli 1978 organizza il mercatino di Natale in Piazza Regina Margherita il 14 dicembre alle 15.00. Ci saranno bancarelle, vino, panini e uno spettacolo con trampolieri e bambini delle scuole materna e elementare. Il programma

Olbia si prepara a vivere un Natale straordinario, con un calendario ricco di eventi e attività che animeranno la città dal 7 dicembre al 6 gennaio. Il Villaggio di Babbo Natale offrirà un mese di magia e divertimento per grandi e piccoli. Il dettaglio

Il 13 dicembre presso la biblioteca Simpliciana di Olbia ci sarà la cerimonia per il Premio letterario Citta di Olbia XI edizione alle ore 17. Il programma

