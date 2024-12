Nonnini preparano dolci per i bisognosi, l’iniziativa natalizia all’Rsa di Olbia

Al progetto hanno partecipato anche i nonnini dell’Rsa di Olbia.

Anche l’RSA di Olbia ”Sole di Gallura” ha partecipato all’iniziativa natalizia solidale “Dolce Natale”, ideata e realizzata presso le case di riposo di emeis Italia, attore di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili.

I nonnini e le nonnine ospiti delle strutture del gruppo si sono trasformati in inediti pasticceri per preparare e confezionare il dolce per il cenone di Natale delle persone svantaggiate e meno fortunate. Biscotti dalle forme natalizie, dolci tipici delle feste, muffin e cupcake con i colori del Natale…Tutti i dolci, realizzati in collaborazione con gli educatori e i cuochi delle strutture, sono stati prodotti a mano dagli anziani durante i laboratori di cucina a tema realizzati ad hoc per l’iniziativa.

Ogni RSA aderente ha poi individuato un ente benefico del territorio a cui effettuare la donazione delle golose creazioni: mense dei poveri, comunità che si occupano di famiglie indigenti o di persone senza fissa dimora, associazioni dedicate ai senzatetto che organizzeranno i pasti di Natale presso le loro strutture.

E così la Festa di Natale si trasforma in un momento di solidarietà che scalda i cuori e fa bene a tutta la comunità.Alessandra Taveri CEO di emeis Italia racconta: ”Anche quest’anno abbiamo deciso di vivere il Natale con un’iniziativa solidale che punta a coinvolgere i nostri ospiti in un’attività ricreativa che allo stesso tempo li faccia sentire utili e importanti. Gli anziani sono una risorsa per la nostra società e a volte anche un piccolo gesto, come preparare e regalare dei biscotti, può avere un valore immenso per chi lo fa e per chi lo riceve”.

Le RSA coinvolte nell’iniziativa sono:Torino (TO). Residenza Richelmy per la Caritas Torino.Torino (TO). Residenza Giardino degli Aironi per l’Associazione Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus.San Maurizio Canavese (TO). Ville Turina Amione per il Centro della Vita di Ciriè (TO).Grugliasco (TO). Residenza Consolata per la Comunità Terapeutica per Madri con Figli “Maisha”.Asti (AT). Casa Mia Asti per l’AMA (Associazione Missione Autismo) di Asti.Nizza Monferrato (AT). Casa Mia Rosbella per il centro diurno ANFFAS Onlus di Asti.Segrate (MI). Residenza San Felice per la Caritas San Felice.Verdello (BG). Casa Mia Verdello per Associazione TAU.Novara (NO).

Mater Dei per la Chiesa del Sacro Cuore di Novara.Novara (NO). San Francesco per la Chiesa del Sacro Cuore di Novara.Casier (TV). Casa Mia Casier per le famiglie in difficoltà del comune, attraverso lo Spazio Bra.Maserada sul Piave (TV). Tre Carpini per Mareno di Piave (TV) per la Comunità di Sant’Egidio di Treviso.Mestre (VE). Residenza Venezia per Mensa Papa Francesco gestita da Caritas veneziana.Belgirate (VB). Residenza Arcadia per la Croce Rossa.Sanremo (IM). Residenza Julia per la Croce Rossa Comitato di Sanremo.Trieste. Residenza Ad Maiores per la Comunità di Sant’Egidio di Trieste.Trieste. Residenza Mademar per la Comunità di Sant’Egidio di Trieste. Olbia (SS). Sole di Gallura per Associazione Le Misericordie Centro Servizio Umanitario.

