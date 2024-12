A Palau pacchi alimentari e pasti caldi ai bisognosi per Natale

L’iniziativa di Natale a Palau per le famiglie e anziani in difficoltà.

Solidarietà per i più bisognosi a Palau, con la consegna di pasti pronti e pacchi alimentari a domicilio per Natale. L’Assessorato ai Servizi Sociali, con una deliberazione, ha lanciato il provvedimento che servirà a fare avere dei beni alimentari a quelle famiglie che non possono permettersi economicamente di fare il cenone e il pranzo di Natale.

Il pasto di Natale sarà composto da: antipasto, primo, secondo con contorno e da un dolce, la cui cottura finale, dove possibile, potrà essere fatta il 25 dicembre dai beneficiari. L’intervento è destinato ad anziani e/o disabili, oltre che a famiglie in stato di povertà che abitano a Palau. Questi nuclei hanno un isee inferiore ai 12mila euro.

Le persone potranno rivolgersi alla Caritas Parrocchiale, che in un’ottica di collaborazione e vicinanza gestirà le richieste da parte dei residenti e che potranno essere presentate entro venerdì 20 dicembre. Il Comune di Palau ha reso pubblici i contatti telefonici del Settore socioculturale (0789 770824) e della Caritas (347 7831022).

