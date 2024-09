Alcuni eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Ultimi eventi per l’edizione del Sun and Bass 2024 sino al14 settembre in location come la spiaggia La Cinta, il club Ambra Night, i locali Ambra Day e Bal Harbour. Il programma

Grande attesa per il weekend con la festa patronale nel comune di Arzachena sino al 15 settembre. L’organizzazione degli appuntamenti è a cura del Comitato Fidali 84/99 e della parrocchia Santa Maria della Neve con il supporto del Comune di Arzachena. Programma Festa Patronale Arzachena 2024

Golfo Aranci si tinge delle note raffinate e coinvolgenti del jazz. Una serata imperdibile per gli amanti della buona musica e delle atmosfere eleganti, che trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro unico. I dettagli dell’evento

Inizia la festa della sacra Famiglia a Olbia. Con il patrocinio del Comune di Olbia il comitato “Sacra Famiglia” presenta la 39° Festa Sacra Famiglia dal 14 al 15 settembre 2024. Il programma

Musica a Golfo Aranci in Piazza Cossiga si accenderà con il tributo alla musica anni ’80, un concerto che riporterà in vita i più grandi successi di questi anni. I dettagli

Al via domenica 15 settembre il 𝟑° 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐀𝐃𝐔𝐍𝐎 organizzato da Motoclub Blues Brothers Biker.Nei motoraduni e tra amici si ha sempre bisogno di buona musica. Il programma

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui