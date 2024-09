Una donna lo accusava di averla violentata e sequestrata, assolto un uomo di Golfo Aranci

Aveva sempre negato di averla sequestrata, drogata e violentata e oggi il giudice gli ha creduto e ha assolto un 34enne di Golfo Aranci. Luigi Morlè aveva sempre contestato le pesantissime accuse mosse da una 37enne di Cagliari. Dopo il rinvio a giudizio, però, è riuscito ad avere ragione in Aula e oggi è arrivata l’assoluzione.

Nel 2018 la donna aveva raccontato di averlo raggiunto a Golfo Aranci per un’offerta di lavoro e lì era cominciato il suo incubo. Aveva raccontato di violenze e soprusi, durati più di un mese. Ma i giudici non le hanno creduto, smontando tutte le accuse. Oggi al Tribunale di Tempio per Morlè è arrivata l’assoluzione in primo grado.

