Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Il Red Valley Festival a Olbia

Il Red Valley Festival è iniziato dal 13 al 16 agosto 2025 in Sardegna, nella magica venue dell’Olbia Arena, con tante novità e gli artisti migliori della scena italiana e internazionale, pronti a salire sul palco per regalarci un’altra super edizione del più grande festival crossover in Italia!

La festa della birra a Trinità

La Festa della Birra Trinitaiese torna anche quest’anno, dal 15 al 17 agosto 2025, giunta alla sua 27ª edizione e con ingresso libero. Potrai assaggiare diverse birre ascoltando una buona musica.

Santa Teresa: una notte rock con “The Floyd Experience”

Santa Teresa Gallura si prepara a vivere una notte speciale all’insegna della musica e del divertimento. Venerdì 15 agosto, nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele I, andrà in scena “The Floyd Experience”, uno degli eventi più attesi dell’estate gallurese. La serata inizierà alle 21:00 con uno show

Ferragosto a Golfo Aranci: la festa internazionale

Ferragosto a Golfo Aranci diventa internazionale. Il 15 agosto, in Piazza Cossiga, arriva l’Ibiza Official World Tour: un evento unico che porterà nel cuore del nostro paese l’energia, la musica e l’atmosfera inconfondibile dell’isola più iconica del Mediterraneo.

La Sagra della Mazza Frissa a Badesi

Domenica 17 agosto alle ore 20:00, la Piazza Maestrale di Badesi si trasformerà in un palcoscenico per la Sagra della Mazza Frissa, piatto tipico della tradizione sarda, accompagnata dalle voci del Coro Polifonico.

Biagio Izzo arriva a Golfo Aranci

Domenica 17 agosto 2025 – Piazza Cossiga, Golfo Aranci Biagio Izzo – Spettacolo comico Ore 21:30 – Ingresso libero. Una serata all’insegna del divertimento con uno dei comici più amati del teatro e della televisione italiana. Biagio Izzo arriva a Golfo Aranci con il suo inconfondibile umorismo, pronto a regalare risate e momenti indimenticabili al pubblico di Piazza Cossiga.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui