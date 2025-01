Palau, 26 lotti edificabili per nuove zone artigianali: il bando

Il bando per l’acquisto di 26 lotti per realizzare insediamenti produttivi (P.I.P) a Palau.

Diversi lotti di terreno sono stati resi disponibili a Liscia Culumba, nel comune di Palau, per essere destinati al Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), per i quali è stato ufficialmente pubblicato il bando pubblico.

Sono in tutto 26 le aree edificabili che saranno assegnate in proprietà al prezzo di 83,61 euro/mq e sono destinate alla realizzazione di impianti produttivi artigianali. Possono partecipare al bando soggetti pubblici o imprese che, singolarmente, in forma associata o in consorzio, svolgono o intendono avviare attività economiche nel settore dell’artigianato, come definito dalla Legge n. 443/1985. Alla data di pubblicazione del bando, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); assenza di condanne passate in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale, riguardanti il titolare di impresa individuale o gli amministratori con poteri di rappresentanza; non essere in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta o volontaria, né aver attivato procedure equivalenti e dichiarazione delle posizioni previdenziali e assicurative e regolarità contributiva.

Sono escluse dalla procedura le attività commerciali, le società finanziarie e di locazione finanziaria che partecipano direttamente e in conto proprio e le imprese già assegnatarie. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 febbraio 2025 e il bando è consultabile presso gli uffici comunali o il sito ufficiale del Comune di Palau.

