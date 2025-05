Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

L’evento, che rappresenta da sempre un’importante celebrazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali della Sardegna, vanta in questa edizione, il coinvolgimento attivo dell’Area Marina Protetta di Santa Teresa Gallura e delle altre aree marine protette della regione. Il programma

Festeggiamenti in onore di Signora del Monte a Golfo Aranci. Il dettaglio dell’evento

F.I.D.A.P.A. BPW ITALY, Sezione Olbia organizza un convegno sulla tutela del minore. Il convegno

P.A.O. Gallura Runners Podistica Amatori Olbia con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale della Fidal, organizza la manifestazione podistica internazionale la StraOlbia 2025. Il programma

Vivi un’esperienza unica e adrenalinica con l’ascensione alla vetta dell’Isola di Tavolara con la ferrata degli angeli! Un percorso straordinario che regala emozioni forti, panorami incredibili e la soddisfazione di una vera salita in mezzo al mare, sempre in totale sicurezza. Scopri l’evento

Una giornata straordinaria per immergerti in 6 pratiche di meditazione guidata e apprendere come integrarle nella tua vita quotidiana, nel lavoro e nello sport. Scoprirai come applicare le migliori frequenze per calmare la mente e generare nuove opportunità, entrando in connessione con le leggi dell’universo. Il programma

Ivana Spagna sarà la protagonista della festa patronale di Santa Vittoria e Santa Anatolia a Telti, riportando gli anni più d’oro della musica nel paese. La celebre cantante, divenuta un’icona negli anni ’80, si esibirà in un concerto. L’evento

