Nuovi marciapiedi in via Galvani a Olbia: al via i lavori

Cominciano i lavori per i nuovi marciapiedi di via Galvani.

A partire da lunedì 5 maggio e fino a venerdì 9, la città di Olbia sarà interessata da importanti interventi di manutenzione straordinaria lungo via Galvani, nel tratto compreso tra la rotonda “Fausto Noce” e l’intersezione con via Petta.

Lo stabilisce l’ordinanza dirigenziale n. 200, firmata il 30 aprile dal dirigente responsabile del Comune di Olbia. I lavori riguarderanno in particolare il rifacimento dei marciapiedi e comporteranno diverse modifiche temporanee alla viabilità. Durante l’intero periodo dell’intervento, che si svolgerà in modo continuativo per 24 ore su 24, la carreggiata verrà ristretta per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Sarà inoltre vietata la sosta e la fermata dei veicoli su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata per chi trasgredirà. Anche la circolazione pedonale sarà regolamentata: i pedoni dovranno infatti utilizzare il lato opposto rispetto alla zona dei lavori. Nei punti più critici, in prossimità delle intersezioni, il traffico sarà gestito da movieri muniti di apposite palette, come previsto dal Codice della Strada.

La segnaletica temporanea sarà installata almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi, mentre l’impresa esecutrice sarà tenuta a garantire la completa sicurezza del cantiere anche durante le ore notturne e nei momenti di inattività. Qualora nel periodo indicato si svolgano manifestazioni religiose o civili, sarà obbligatorio garantire il passaggio sia veicolare sia pedonale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui