Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Il Natale arriva all’Aeroporto di Olbia: Cinema tra le nuvole

Il Natale arriva all’Aeroporto di Olbia! Siamo pronti a vivere insieme due appuntamenti speciali pensati per grandi e piccoli. Cinema tra le Nuvole – dal 5 al 29 dicembre.

Un nuovo appuntamento dedicato ai libri a Olbia

Un nuovo appuntamento dedicato ai libri e alle storie che sanno emozionare. Venerdì 5 dicembre ospitiamo all’Olbia Community Hub la presentazione di “Gioia, l’esperienza più fantastica della mia vita” di Margherita Pieri, un racconto intenso e autentico nato da un legame speciale.

Gli appuntamenti di “Aglientu per i libri”

Aglientu per i libri: venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18.30 in Auditorium Comunale appuntamento con la presentazione del libro di Marco Giordo: Da Alen a Loeb. Da Ogier a Zanini. 5 decadi di rally vissute a bordo speciale.

Passeggiata tra cultura e musica “Scorraboi con noi” a Olbia

Passeggiata tra cultura e musica arriva alla 12 °edizione l’8 dicembre ore 9:30. Torna anche quest’anno Scorraboi con noi, la tradizionale passeggiata dell’8 dicembre che unisce cultura, natura e buona musica. In Gallura la giornata veniva chiamata Madonna di Scorraboi

Premiazione del XII Premio Letterario e di Poesia Città di Olbia.

PREMIO LETTERARIO E DI POESIA “CITTÀ DI OLBIA” – XII EDIZIONE Opere finaliste (in ordine alfabetico) La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala 1 della Biblioteca Civica Simpliciana.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari