Controlli nelle gallerie di San Teodoro, traffico deviato: ecco quando

I controlli alle gallerie di San Teodoro.

Sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” sono programmati controlli tecnici periodici che interesseranno le gallerie Cuponeddi e Castedduccia, situate a San Teodoro. Le operazioni, finalizzate alla verifica della sicurezza dei tunnel rispettivamente lunghi 1.200 e 300 metri, comporteranno temporanee chiusure alternate delle carreggiate.

Gli interventi si svolgeranno martedì 9 dicembre, con limitazioni alla circolazione nella direzione verso Olbia, e giovedì 11 dicembre, nella direzione verso Nuoro. In entrambe le giornate, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi: il primo, tra lo svincolo di Budoni nord e l’innesto al chilometro 122; il secondo, tra gli svincoli di San Teodoro e Ovilò, in base alla direzione interessata dai lavori. Le attività, condotte secondo le normative vigenti, saranno realizzate tra le ore 9 e le 18 e dureranno esclusivamente per il tempo necessario a completare le verifiche tecniche sui tunnel, senza ulteriori interruzioni.