Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 installatore e montatore di apparecchi e impianti termoidraulici industriali (con contratto a tempo indeterminato), 1 cuoco in alberghi e ristoranti (con contratto a tempo determinato).

Arzachena

Ad Arzachena cercano 3 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, 1 collaboratore domestico, 2 meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Olbia

A Olbia cercano 2 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia (con contratto a tempo determinato), 5 infermieri (con contratto di collaborazione), 2 aiuto cuochi, 1 manovale e personale non qualificato dell’edilizia civile, 1 montatore di manufatti prefabbricati e di preformati (con contratto a tempo indeterminato).

Sardegna

In Sardegna cercano 50 cuochi di bordo, 300 addetti alle pulizie di bordo / addetti al rifacimento delle cabine, 100 camerieri di bordo, 10 elettricisti di bordo, 50 baristi di bordo, 100 aiuto cuochi di bordo, 10 carpentieri di bordo, 10 idraulici di bordo, 50 marinai / mozzi. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Legge 68.

San Teodoro. 1 Social Media Manager

Un’azienda cerca, per la sede di San Teodoro, 1 Social Media Manager iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 5 al 15 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Cameriere di albergo / Aiuto cameriere ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 cameriere di albergo / aiuto cameriere ai piani iscritto alle liste della legge 68/99 artt. 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno e determinato, per 6 mesi. Domande dal 2 al 12 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Addetto alle pulizia

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 1 addetto alle pulizia iscritto alle liste della legge 68/99 artt. 1 e 8 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno e determinato, per 12 mesi. Domande dal 2 al 12 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 4 Operatori generici

Aziende cercano, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 4 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 1° al 10 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 1 addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 25 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti a funzioni di segreteria iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 5 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna. 1 Manovale

Un’azienda cerca, per tutto il territorio regionale, 1 manovale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 28 gennaio 2026. Info nel CPI di appartenenza.