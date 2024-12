Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Dal 4 al 31 dicembre 2024, l’aeroporto Olbia-Costa Smeralda ospiterà la mostra artistico-documentale “La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo: tra sogno, magia e realtà“. Il dettaglio

Il calendario degli appuntamenti natalizi a Porto Cervo. Programma d’Avvento 2024

𝐋’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚: “𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐢𝐚𝐧𝐮𝐬”.𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞.

Manca poco per vivere insieme la magia del Natale a Golfo Aranci. Il 7 dicembre si alzerà il sipario sul Christmas Park in Piazza Cossiga, un luogo dove tutto è possibile, dove i sogni diventano realtà. Il programma

Olbia si prepara a vivere un Natale straordinario, con un calendario ricco di eventi e attività che animeranno la città dal 7 dicembre al 6 gennaio. Il dettaglio

Dicembre è il mese della magia e della tradizione. Non perdete le attività organizzate per vivere insieme la bellezza delle festività natalizie nel cuore del nostro paese. Ecco il programma di Luogosanto

Seada da record, e Concerto dei Collage: Golfo Aranci pronta per dare il via a una serie di appuntamenti imperdibili in vista delle prossime festività di fine anno, l’8 dicembre 2024 dalle ore 16,00. L’evento

Sabato 7 Dicembre si terrà, come ogni anno, la festa dell’Anziano a Loiri, in prossimità delle festività Natalizie. Il programma

FitnessWalk a Olbia non è una semplice camminata, ma un’attività sociale e di allenamento che unisce movimento, divertimento e benessere, offrendo l’opportunità di tenersi in forma, vivendo la propria città in modo attivo e coinvolgente. Il dettaglio

