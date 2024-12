La Maddalena, accordo Comune-Demanio-Difesa da 1,5 milioni

La Maddalena incassa un milione e mezzo di euro arretrati

La Maddalena ha sottoscritto un accordo con lo Stato per portare nelle sue casse 1,5 milioni di euro di arretrati.

“Nuovo accordo quadro sottoscritto dall’amministrazione Lai, questa volta a tre fra Comune, Demanio dello Stato e Ministero della Difesa, che porterà nelle casse comunali oltre un milione e mezzo di arretrati ed una entrata annuale di circa cento cinquantamila euro. La Marina Militare, attraverso la sottoscrizione dell’accordo bonario della “tax compliance”, riconosce a favore del Comune di La Maddalena i tributi relativi agli immobili che insistono nel territorio comunale assegnati in uso all’Amministrazione della Difesa per i propri fini. Protocollo che si aggiunge alla lunga lista di accordi che l’amministrazione ha sottoscritto con altri enti negli ultimi anni che a tutt’oggi stanno producendo effetti come quello, sempre siglato con la Marina Militare, relativo alla concessione per 16 anni delle strutture sportive della Faravelli e dell’area del campetto in disuso dell’oratorio per la realizzazione di nuovi parcheggi“.

LEGGI ANCHE: Un accordo per gestire le aree militari di La Maddalena

“Altri accordi sono stati siglati, invece, con la Regione Sardegna attraverso i quali è stato ufficializzato il passaggio di proprietà a favore del comune di La Maddalena del viale Mirabello, dei locali ex Ilva, della biblioteca dell’artiglieria, del teatro i Colmi, ettari di terreni in località della Ricciolina ed ultimo in ordine di tempo il comodato ad uso gratuito dei locali dell’ex cooperativa Caprera per la realizzazione del progetto sociale “Dopo di noi”. Porta la firma dei rappresentati del Demanio il protocollo che ha permesso di realizzare il primo tratto di pista ciclabile”.

Il sindaco Fabio Lai

“Neanche a dirlo è soddisfatto il sindaco Fabio Lai che ha sottoscritto l’accordo per il Comune insieme al responsabile del servizio tributi Ettore Casu. “Questo nuovo protocollo cristallizza per l’ennesima volta – afferma il sindaco Fabio Lai – i fruttosi rapporti interistituzionali che l’amministrazione ha saputo mettere in campo durante questi anni. La nostra Città, grazie ai numerosi accordi che abbiamo siglato, finalmente è entrata in possesso di beni inutilizzati da decenni, ha potuto realizzare nuove opere ed oggi, con quest’ultimo protocollo, ha ottenuto anche un importante riconoscimento di tipo economico. Sicuramente questa “tax compliance” è stata l’atto più complesso concluso grazie al grande lavoro dell’assessore Terrazzoni e al buon senso ed alla professionalità di tutti gli uffici chiamati in causa”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui