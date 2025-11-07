Negano imbarco a paziente oncologica della Gallura, Aeroitalia: “Certificato non idoneo”

Aeroitalia chiarisce il caso della paziente gallurese bloccata a Linate.

Aeroitalia ha espresso dei chiarimenti riguardo la vicenda della passeggera oncologa a cui sarebbe stato negato l’imbarco sul volo Aeroitalia da Milano Linate a Olbia. La compagnia ha dichiarato che la donna è stata comunque imbarcata, una volta completate le verifiche necessarie e ottenuta la documentazione medica conforme.

La Aeroitalia tiene a ribadire che “La tutela della sicurezza e della salute dei passeggeri è la nostra priorità assoluta”. Si fa notare che “La normativa internazionale in materia di trasporto aereo prevede che passeggeri con condizioni mediche particolari, inclusi dispositivi sanitari come drenaggi peritoneali, debbano presentare idonea documentazione medica ufficiale e dettagliata”. Questo requisito, viene specificato, “non è un semplice formalismo ma una garanzia di sicurezza sia per il passeggero stesso che per la compagnia aerea, in quanto situazioni di emergenza durante il volo potrebbero richiedere interventi specifici”.

Nel caso specifico, la passeggera si è presentata con un certificato medico sotto forma di fotografia ricevuta via WhatsApp, apparentemente rilasciato dal medico di famiglia. Tuttavia, secondo Aeroitalia, “tale documentazione non era conforme agli standard richiesti per il trasporto in sicurezza di un passeggero con condizioni mediche delicate”. Per garantire la tutela della salute della passeggera, lo staff Aeroitalia ha richiesto la verifica della sua idoneità al volo presso il presidio medico dell’aeroporto di Milano Linate, come previsto dai protocolli di sicurezza.

La compagnia aerea ha chiarito che “Dopo l’intervento del presidio medico, che ha rilasciato un nuovo certificato adeguato e conforme, alla passeggera è stato garantito l’imbarco sul volo successivo disponibile”. Nonostante il disagio, “Comprendiamo il disagio arrecato alla passeggera, già provata dalla sua condizione di salute, tuttavia riteniamo che la procedura adottata fosse necessaria per garantire il rispetto delle regole e salvaguardare il suo benessere durante il viaggio”. Aeroitalia conclude affermando che “Aeroitalia continuerà a operare con la massima responsabilità, rispettando le normative vigenti e ponendo al centro la sicurezza e l’incolumità di tutti i viaggiatori”.

