Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

La mostra fotografica “Different lights”, ad Arzachena. L’evento

L’8 e il 9 novembre, a Budoni, torna Once Upon a Place: il Festival dedicato al racconto e alla promozione dei territori. Si parlerà di come costruire comunità, valorizzare le destinazioni in modo responsabile e sfruttare nuove strategie digitali e narrative. Il programma

Festa Patronale di San Teodoro 2024, sono tutti pronti a celebrare insieme la tradizione e la comunità! Non perdere la Festa Patronale di San Teodoro, un’occasione unica per vivere la nostra cultura. Il dettaglio

La pro loco e il Comune di Telti hanno deciso di festeggiare l’autunno con una giornata dedicata alla stagione storicamente associata al raccolto, al cambiamento delle foglie e alla preparazione per i mesi più freddi. L’evento

Pulci D’acqua – Mercatino Creativo e dell’usato domenica 10 novembre dalle 10:00 alle 17:00 . A Lo Squalo Ristorante ti aspetta una passeggia tra bancarelle con creazioni particolari. Il programma

Plastic free l’organizzazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica organizza una raccolta di rifiuti a Santa Teresa di Gallura. Il dettaglio

