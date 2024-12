Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Sino al 31 dicembre 2024, l’aeroporto Olbia-Costa Smeralda ospiterà la mostra artistico-documentale “La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo: tra sogno, magia e realtà“, organizzata dall’associazione culturale Il Leone e le Cornucopie. Il dettaglio

In occasione dell’arrivo del Natale, da Giovedì 6 Dicembre alle 18:00 prenderà avvio presso la Hall Centrale dell’Aeroporto di Olbia, una Rassegna dei classici di Natale dal titolo “Cinema tra le nuvole”, che durerà sino al 28 Dicembre incluso. Le proiezioni

Olbia si prepara a vivere un Natale straordinario, con un calendario ricco di eventi e attività che animeranno la città dal 7 dicembre al 6 gennaio. Il Villaggio di Babbo Natale offrirà un mese di magia e divertimento per grandi e piccoli. Il dettaglio

Pulci D’acqua – Mercatino Creativo e dell’usato sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 10:00 alle 17:00 . A Lo Squalo Ristorante ti aspetta una passeggiata tra bancarelle con creazioni particolari accanto a pezzi vintage tutti da scoprire. Il programma

Il calendario degli appuntamenti natalizi a Porto Cervo. Programma d’Avvento 2024

Appuntamento magico a Golfo Aranci con il Concerto di Natale fra centinaia di candele.

L’international String Quartet all’interno della nuova e accogliente Tensostruttura in Piazza

Cossiga a Golfo Aranci proporrà un emozionante viaggio attraverso la musica classica grazie anche

alla luce di centinaia di candele capaci di incantare il pubblico , trasformando lo spazio in un luogo di

incanto e meraviglia. Il dettaglio

