Il bilancio di fine anno del sindaco Settimo Nizzi: “Mi do dieci”

Il voto di Nizzi e il bilancio di fine anno per Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si ritiene soddisfatto per l’operato dell’amministrazione comunale nel 2024 e si dà un dieci, rispetto al nove e mezzo dello scorso anno, ma punta alla lode per il 2025. Oggi, 20 dicembre 2024, durante la conferenza stampa di fine anno, tenutasi nel palazzo comunale di via Dante, ha tracciato tutti i progetti e lavori messi in campo dalla sua amministrazione comunale nell’anno ormai trascorso.

Il primo cittadino ha messo in luce la sua collaborazione con altre istituzioni, la quale è stata fondamentale per il presente e futuro della città di Olbia. “Questo è stato un anno molto importante in questo mandato amministrativo – ha dichiarato il sindaco – pesante dal punto di vista degli impegni, non soltanto della parte politica, ma sopratutto da parte di tutti i dipendenti comunali. Noi dobbiamo continuare a lavorare avendo ben presente che senza lo stacanovismo dei nostri dipendenti comunali non andiamo da nessuna parte. Per loro viene prima l’interesse per la comunità e tutti si spendono per questo”.

In particolare, il rapporto di stretta collaborazione con la Regione Sardegna, nonostante il suo governo di opposizione al centro destra. “E’ stato un anno importante e florido per quanto riguarda il rapporto con la Regione – aggiunge Nizzi -. Anche dal punto di vista degli importanti rapporti che il Comune ha con il Governo della nostra Nazione. Rapporti diretti con i nostri Ministeri, interessi del territorio che vengono soddisfatti nella grande maggioranza a seguito dei progetti presentati e delle importanti azioni portate avanti dal Comune”.

Il sindaco ha mostrato anche la soddisfazione per la realizzazione della Provincia, sottolineando la competenza del suo amministratore straordinario e del commissario liquidatore della Provincia di Sassari. “È un lavoro che è stato portato avanti con impulso della Regione per quanto riguarda l’ultimazione degli atti, l’aver dato l’incarico a Rino Piccinnu e Gian Piero Scanu, ha portato alla predisposizione dei suoi bilanci per la Provincia di Sassari e uno per la nostra. Questo ci dà un’ulteriore spinta a determinare con maggiore senso di responsabilità anche il futuro”, conclude Nizzi.

Nel 2024 il Comune di Olbia ha portato avanti numerosi progetti. Dall’Università, alla Cultura, fino allo sport, passando per la sua vocazione turistica e altri importanti progetti per l’urbanistica che disegnano il futuro della città, di cui daremo notizia in questi giorni.

