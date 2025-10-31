Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Laboratorio di lettura EcoHalloween a Olbia

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al laboratorio di lettura e riciclo creativo dal titolo ECOHALLOWEEN, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni nella giornata del 30 ottobre e di età compresa tra 7 ai 10 anni nella giornata del 31 ottobre.

La festa di Halloween a Badesi

Siete pronti per una serata da paura? La Pro Loco Badesi, con il contributo del Comune di Badesi, vi invita a partecipare alla grande Festa di Halloween! Giovedì 31 ottobre dalle ore 18:00 in Piazza Maestrale a Badesi.

Halloween Party del Rotary Club Porto Rotondo

Halloween Party al Rotary Clubdi Porto Rotondo Venerdì 31 ottobre 2025 – ore 20:00 presso il Ristorante-Club Follemente, Viale Stazione – Golfo Aranci.

Il laboratorio magico sui fiori di carta a Olbia

Un fiore che non appassisce MAI! Pronti a creare il tuo accessorio perfetto? Unisciti a noi per un laboratorio magico sui fiori di carta con la talentuosa La Piccio Paperillustrations! Imparerai a realizzare una splendida composizione floreale destinata a durare per sempre.

Festa Messicana a Olbia: il Día de Los Muertos

Domenica 2 Novembre viaggiamo in Messico! Preparati a vivere una vera e propria Festa Messicana in occasione della ricorrenza più sentita del Messico: il Día de Los Muertos.

La tradizione dei Morti Morti all’Archivio Mario Cervo

L’Archivio Mario Cervo promuove quest’anno la riscoperta e la valorizzazione della tradizione dei Morti Morti, un’usanza profondamente radicata nella memoria popolare sarda che unisce affetto, ricordo e condivisione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui