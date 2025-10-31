Corsica Ferries dona alimenti alla Caritas di Olbia: l’iniziativa

L’iniziativa della Corsica Ferries per Olbia.

Dalla Corsica Sardinia Ferries sono sbarcati prodotti alimentari destinati all’Emporio Caritas di Olbia. La compagnia conferma il proprio impegno sociale con un’importante iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà, avviando un programma di food donation rivolto alla Caritas Diocesana Cittadella di Olbia.

Due volte al mese, nel porto di Golfo Aranci, saranno sbarcati prodotti alimentari per le persone più bisognose in Gallura. L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra la compagnia Corsica Sardinia Ferries, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Ufficio delle Dogane di Sassari, CARITAS Diocesana Cittadella di Olbia e la Fondazione Banco Alimentare Onlus.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo concreto al sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà” ha dichiarato Cristina Pizzutti – Responsabile Comunicazione e Marketing della Compagnia – “Ringraziamo l’AdSP del Mare di Sardegna, il Commissario Straordinario Domenico Bagalà e la Responsabile Marketing Valeria Mangiarotti, per averci proposto di partecipare a questo progetto virtuoso, che ci consente di agire a favore della collettività”.

L’iniziativa è un ulteriore passo nel percorso di Corsica Sardinia Ferries verso una maggiore responsabilità sociale e ambientale, che include pratiche di gestione sostenibile a bordo e attività di sensibilizzazione di equipaggi e passeggeri sul tema dello spreco alimentare e del suo impatto ambientale.

Le dichiarazioni.

“Esprimo il mio personale apprezzamento alla Corsica Sardinia Ferries per aver accolto favorevolmente il nostro appello a mettere in campo iniziative solidali concrete a sostegno delle fasce più deboli della nostra comunità – dice Domenico Bagalà, Commissario Straordinario dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Come già annunciato ad agosto, stiamo pian piano ponendo le basi per un’azione sinergica e solidale più estesa, che veda gli scali dell’AdSP protagonisti nella diffusione capillare di benessere e solidarietà”.

“La Caritas Diocesana Cittadella di Olbia è felicissima di questa collaborazione. Tantissime famiglie del territorio vivono una situazione di povertà assoluta, questa donazione di alimenti sarà una boccata di ossigeno, che ridarà un sorriso e una speranza a chi ormai aveva la dispensa vuota da tempo. Un sentito “grazie” alla Corsica Sardinia Ferries per questa meravigliosa iniziativa”

