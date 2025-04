Cosa fare nel weekend di Pasqua in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Due eventi imperdibili accendono il cuore della Gallura in una primavera all’insegna della spiritualità, della cultura e della musica. Il suggestivo borgo di Aggius si prepara ad accogliere residenti e visitatori con la tradizionale “Chita Santa” dal 13 al 20 aprile e la settima edizione della festosa “Pasquetta nel Borgo” il 21 aprile, che vedrà sul palco l’icona della musica italiana Enrico Ruggeri. Scopri il dettaglio

Pasqua Solidale dedicata alla realizzazione dell’Ambulatorio Veterinario per i Mici del rifugio, all’interno del progetto il #grandesognodisalvo. Il dettaglio

Sabato 19 aprile, non perdetevi la passeggiata botanica gratuita che si svolgerà lungo il promontorio di Capo Figari. Il programma

Sarà Coez, cantautore romano con 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro conquistati in 15 anni di carriera, il protagonista della Pasquetta 2025 ad Arzachena. Scopri il programma

La formula la conoscete: si canta, si balla, si mangia, si beve e ci si diverte. Vi aspettiamo lunedì di Pasquetta con i nostri stand con birra fresca e tanto altro. Il programma

Lunedì 21 aprile, le strade acciottolate di Aggius si animano con “Pasquetta nel Borgo”, un evento che unisce natura, tradizione e intrattenimento in una delle località più autentiche d’Italia, insignita della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Il dettaglio

Il telaio e l’intreccio: il laboratorio a Olbia. Si sa, il tessuto, il telaio e l’intreccio in Sardegna sono motivo di orgoglio e di maestria, e allora ? Il laboratorio

