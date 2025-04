Scontro tra autocarro e auto per Berchidda, ferite due persone

Incidente stradale a Berchidda.

Questo pomeriggio, intorno alle 15, nel bivio della strada provinciale 729 per Berchidda in direzione Sassari, si è verificato un brutto incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un autocarro e un’utilitaria per cause da stabilire, si sono scontrate riportando notevoli danni.

Due persone che viaggiavano all’interno dell’utilitaria sono state trasportate dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Olbia, per accertamenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che ha collaborato con il 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente, e i carabinieri di Olbia.

